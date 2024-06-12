2024 Dicle Üniversitesi KimyaBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103010073

Dicle Üniversitesi KimyaBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Diyarbakır ilimizde yer alan Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Dicle Üniversitesi KimyaBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103010073

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Dicle Üniversitesi Kimya    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır  ilinde bulunan Dicle Üniversitesi   Fen Fakültesi   Kimya    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Kimya    Bölümü tercih kod numarası 103010073 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Kimya    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi Kimya    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi Kimya    Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya    Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+5 kişidir. 2023 yılında Kimya    Bölümüne 27 kişi yerleşmiştir.

Dicle Üniversitesi Kimya    Bölümü Taban Puanı: 285,97233

Dicle Üniversitesi Kimya    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 27

Dicle Üniversitesi Kimya    Bölümü Başarı Sıralaması: 386.234

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103010073   

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 285,97233

Başarı Sıralaması: 386.234

Kontenjan 2023 – 2024 : 20+1+0+1+5

Yerleşen 2023 – 2024: 27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,60986

Başarı Sıralaması:  414.206

Kontenjan 2022:  20+1

Yerleşen 2022: 21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  20+1

Yerleşen 2021 : 6

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,29337

Başarı Sıralaması:  433

Kontenjan 2020 :  15+1

Yerleşen 2020 : 16

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Dicle Üniversitesi Kimya    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dicle Üniversitesi Kimya    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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