2024 Dicle Üniversitesi Kimya Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103050715 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dicle Üniversitesi Kimya Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103050715 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Kimya Teknolojisi Bölümü Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Teknolojisi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Kimya Teknolojisi Bölümüne Doldu-67 kişi yerleşmiştir.

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Dicle Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 265,08277

Dicle Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.366.438

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103050715

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi

FAKÜLTE: Kimya Teknolojisi

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 265,08277

Başarı Sıralaması: 1.366.438

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+13

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-67

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,31033

Başarı Sıralaması: 1.334.362

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208.65162

Başarı Sıralaması: 1321123

Kontenjan 2021: 45+2

Yerleşen 2021: Doldu-47