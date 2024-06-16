2024 Dicle Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 103050548 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dicle Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 103050548 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dicle Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dicle Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi Bölümü Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+20 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Doldu-104 kişi yerleşmiştir.
Dicle Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 269,23499
Dicle Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.302.315
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103050548
ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Yönetimi
ŞEHİR: Diyarbakır
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 269,23499
Başarı Sıralaması: 1.302.315
Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+20
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-104
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 259,42161
Başarı Sıralaması: 1.348.950
Kontenjan 2022: 80+2
Yerleşen 2022: Doldu-82
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 207.1087
Başarı Sıralaması: 1344279
Kontenjan 2021: 80+2
Yerleşen 2021: Doldu-82