2024 Dicle Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103090218

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Dicle Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 103090218 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 20+0+0+1+5 kişidir. 2023 yılında İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümüne 26 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Dicle Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: 243,97859

Dicle Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 26

Dicle Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: 880.424

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103090218

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 243,97859

Başarı Sıralaması: 880.424

Kontenjan 2023 – 2024 : 20+0+0+1+5

Yerleşen 2023 – 2024: 26

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 201,57944

Başarı Sıralaması: 1.333.061

Kontenjan 2022: 20+0

Yerleşen 2022: 20

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 207,02489

Başarı Sıralaması : 560.487

Kontenjan 2021 : 20+0

Yerleşen 2021 : 20

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Dicle Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dicle Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.