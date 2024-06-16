2024 Dicle Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 103050848 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dicle Üniversitesi İç Mekan Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 103050848 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İç Mekan Tasarımı Bölümü Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+15 kişidir. 2023 yılında İç Mekan Tasarımı Bölümüne Doldu-79 kişi yerleşmiştir.

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Dicle Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 306,18904

Dicle Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 810.802

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103050848

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi

FAKÜLTE: İç Mekan Tasarımı

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 306,18904

Başarı Sıralaması: 810.802

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+15

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-79

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,58335

Başarı Sıralaması: 981.989

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237.92822

Başarı Sıralaması: 935592

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62