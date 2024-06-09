2024 Dicle Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103010134

Dicle Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Diyarbakır ilimizde yer alan Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Dicle Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103010134

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Dicle Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır  ilinde bulunan Dicle Üniversitesi   Hukuk Fakültesi   Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 103010134 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 280+7+0+0+70 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 357 kişi yerleşmiştir.

Dicle Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 401,78230

Dicle Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 357

Dicle Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 42.556

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103010134   

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 401,78230

Başarı Sıralaması: 42.556

Kontenjan 2023 – 2024 : 280+7+0+0+70

Yerleşen 2023 – 2024: 357

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 404,90113

Başarı Sıralaması:  49.239

Kontenjan 2022:  280+7

Yerleşen 2022: 287

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 345,35662

Başarı Sıralaması :  54.631

Kontenjan 2021 :  280+7

Yerleşen 2021 : 287

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 408,37158

Başarı Sıralaması:  26.7

Kontenjan 2020 :  280+7

Yerleşen 2020 : 287

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Dicle Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dicle Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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