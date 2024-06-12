2024 Dicle Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103090247

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Dicle Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 103090247 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dicle Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dicle Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+25 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 131 kişi yerleşmiştir.
Dicle Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 404,27973
Dicle Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 131
Dicle Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 105.432
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103090247
ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi
FAKÜLTE: Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Diyarbakır
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 404,27973
Başarı Sıralaması: 105.432
Kontenjan 2023 – 2024 : 100+3+0+3+25
Yerleşen 2023 – 2024: 131
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 404,50907
Başarı Sıralaması: 101.083
Kontenjan 2022: 100+3
Yerleşen 2022: 103
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : ---
Başarı Sıralaması : ---
Kontenjan 2021 : ---
Yerleşen 2021 : ---
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2020 : ---
Yerleşen 2020 : ---
Dicle Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dicle Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.