2024 Dicle Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 103050706 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dicle Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 103050706 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dicle Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dicle Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+18 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-92 kişi yerleşmiştir.
Dicle Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 335,42019
Dicle Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 530.443
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103050706
ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi
FAKÜLTE: Fizyoterapi
ŞEHİR: Diyarbakır
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 335,42019
Başarı Sıralaması: 530.443
Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+18
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-92
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 325,02678
Başarı Sıralaması: 564.826
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: Doldu-72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 278.68432
Başarı Sıralaması: 505378
Kontenjan 2021: 65+2
Yerleşen 2021: Doldu-67