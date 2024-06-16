2024 Dicle Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 103050706 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dicle Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 103050706 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+18 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-92 kişi yerleşmiştir.

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Dicle Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 335,42019

Dicle Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 530.443

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103050706

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 335,42019

Başarı Sıralaması: 530.443

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+18

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-92

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 325,02678

Başarı Sıralaması: 564.826

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 278.68432

Başarı Sıralaması: 505378

Kontenjan 2021: 65+2

Yerleşen 2021: Doldu-67