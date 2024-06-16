2024 Dicle Üniversitesi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103050654 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dicle Üniversitesi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103050654 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümüne Doldu-67 kişi yerleşmiştir.

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Dicle Üniversitesi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 243,70198

Dicle Üniversitesi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.724.525

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103050654

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi

FAKÜLTE: Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 243,70198

Başarı Sıralaması: 1.724.525

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+13

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-67

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,70424

Başarı Sıralaması: 1.860.323

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1623905

Kontenjan 2021: 45+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-25