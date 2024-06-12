2024 Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103010019

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 103010019 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 120+3+0+0+30 kişidir. 2023 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 153 kişi yerleşmiştir.

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Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 475,79463

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 153

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 35.917

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103010019

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 475,79463

Başarı Sıralaması: 35.917

Kontenjan 2023 – 2024 : 120+3+0+0+30

Yerleşen 2023 – 2024: 153

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 476,01474

Başarı Sıralaması: 34.87

Kontenjan 2022: 120+3

Yerleşen 2022: 123

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 417,86228

Başarı Sıralaması : 29.921

Kontenjan 2021 : 120+3

Yerleşen 2021 : 123

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 481,19799

Başarı Sıralaması: 28.8

Kontenjan 2020 : 110+3

Yerleşen 2020 : 113

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.