2024 Dicle Üniversitesi BiyolojiBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103010037

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Dicle Üniversitesi Biyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü tercih kod numarası 103010037 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyoloji Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+6 kişidir. 2023 yılında Biyoloji Bölümüne 33 kişi yerleşmiştir.
Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban Puanı: 285,94417
Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 33
Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 386.375
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103010037
ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen Fakültesi
ŞEHİR: Diyarbakır
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 285,94417
Başarı Sıralaması: 386.375
Kontenjan 2023 – 2024 : 25+1+0+1+6
Yerleşen 2023 – 2024: 33
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 266,96411
Başarı Sıralaması: 422.304
Kontenjan 2022: 25+1
Yerleşen 2022: 26
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 25+1
Yerleşen 2021 : 17
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 253,83130
Başarı Sıralaması: 407
Kontenjan 2020 : 25+1
Yerleşen 2020 : 26
Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.