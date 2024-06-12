2024 Dicle Üniversitesi Bitki KorumaBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103010576

Dicle Üniversitesi Bitki KorumaBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Diyarbakır ilimizde yer alan Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Dicle Üniversitesi Bitki KorumaBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103010576

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Dicle Üniversitesi Bitki Koruma    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır  ilinde bulunan Dicle Üniversitesi   Ziraat Fakültesi   Bitki Koruma    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Bitki Koruma    Bölümü tercih kod numarası 103010576 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Bitki Koruma    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi Bitki Koruma    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi Bitki Koruma    Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bitki Koruma    Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Bitki Koruma    Bölümüne 67 kişi yerleşmiştir.

Dicle Üniversitesi Bitki Koruma    Bölümü Taban Puanı: 285,02254

Dicle Üniversitesi Bitki Koruma    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 67

Dicle Üniversitesi Bitki Koruma    Bölümü Başarı Sıralaması: 390.727

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103010576   

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 285,02254

Başarı Sıralaması: 390.727

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+13

Yerleşen 2023 – 2024: 67

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275,99892

Başarı Sıralaması:  380.493

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 224,92261

Başarı Sıralaması :  380.277

Kontenjan 2021 :  50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,74047

Başarı Sıralaması:  382

Kontenjan 2020 :  50+2

Yerleşen 2020 : 52

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Dicle Üniversitesi Bitki Koruma    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dicle Üniversitesi Bitki Koruma    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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