2024 Dicle Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 103090169 Ücretsiz

103090169 | Dicle Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Diyarbakır ilimizde yer alan Dicle Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Dicle Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 103090169 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dicle Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü tercih kod numarası 103090169 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi   Basım ve Yayım Teknolojileri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Basım ve Yayım Teknolojileri   Bölümü   Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Basım ve Yayım Teknolojileri   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümüne Doldu-67 kişi yerleşmiştir.

Dicle Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü Taban Puanı: 261,54905

Dicle Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.422.291

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103090169

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi

FAKÜLTE: Basım ve Yayım Teknolojileri

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 261,54905

Başarı Sıralaması: 1.422.291

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+13

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-67

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249,57887

Başarı Sıralaması:  1.520.410

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 194.83899

Başarı Sıralaması:  1527854

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Doldu-52

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