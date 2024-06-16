2024 Dicle Üniversitesi Bahçe Tarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 103050566 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dicle Üniversitesi Bahçe Tarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü tercih kod numarası 103050566 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bahçe Tarımı Bölümü Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bahçe Tarımı Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Bahçe Tarımı Bölümüne Doldu-67 kişi yerleşmiştir.

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Dicle Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban Puanı: 269,97354

Dicle Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.291.112

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103050566

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi

FAKÜLTE: Bahçe Tarımı

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 269,97354

Başarı Sıralaması: 1.291.112

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+13

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-67

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257,60974

Başarı Sıralaması: 1.379.153

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219.39799

Başarı Sıralaması: 1171373

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52