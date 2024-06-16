2024 Dicle Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 103050169 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dicle Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 103050169 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+18 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-92 kişi yerleşmiştir.

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Dicle Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 377,62199

Dicle Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 276.329

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103050169

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 377,62199

Başarı Sıralaması: 276.329

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+18

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-92

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 375,81851

Başarı Sıralaması: 270.517

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 313.76268

Başarı Sıralaması: 289556

Kontenjan 2021: 65+2

Yerleşen 2021: Doldu-67