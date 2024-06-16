2024 Dicle Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 103050778 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dicle Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 103050778 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Adalet Bölümü Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 120+3+0+3+30 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-156 kişi yerleşmiştir.

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Dicle Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 330,24909

Dicle Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 573.362

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103050778

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 330,24909

Başarı Sıralaması: 573.362

Kontenjan 2022 – 2023 : 120+3+0+3+30

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-156

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 310,33347

Başarı Sıralaması: 694.437

Kontenjan 2022: 120+3

Yerleşen 2022: Doldu-123

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256.92691

Başarı Sıralaması: 713520

Kontenjan 2021: 120+3

Yerleşen 2021: Doldu-123