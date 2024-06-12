2024 Dicle Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103090240

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Dicle Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 103090240 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü , Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümüne 67 kişi yerleşmiştir.

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Dicle Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 318,13942

Dicle Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 67

Dicle Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 266.626

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103090240

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi

FAKÜLTE: Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 318,13942

Başarı Sıralaması: 266.626

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+13

Yerleşen 2023 – 2024: 67

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 305,81321

Başarı Sıralaması: 276.197

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Dicle Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dicle Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.