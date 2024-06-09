2024 Demiroğlu Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202650601

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Demiroğlu Bilim Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Demiroğlu Bilim Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 202650601 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Demiroğlu Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 55+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Psikoloji Bölümüne 55 kişi yerleşmiştir.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 284,46944
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 55
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 533.116
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202650601
ÜNİVERSİTE: Demiroğlu Bilim Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 284,46944
Başarı Sıralaması: 533.116
Kontenjan 2023 – 2024 : 55+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 55
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 278,42950
Başarı Sıralaması: 576.137
Kontenjan 2022: 64+0
Yerleşen 2022: 64
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 234,90216
Başarı Sıralaması : 494.554
Kontenjan 2021 : 63+0
Yerleşen 2021 : 63
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 262,80873
Başarı Sıralaması: 490
Kontenjan 2020 : 59+0
Yerleşen 2020 : 59
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Demiroğlu Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.