2024 Demiroğlu Bilim Üniversitesi Diyaliz Taban Puanları ( Önlisans ) 202650226 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Demiroğlu Bilim Üniversitesi Diyaliz bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Demiroğlu Bilim Üniversitesi Diyaliz Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Diyaliz Bölümü tercih kod numarası 202650226 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Demiroğlu Bilim Üniversitesi Diyaliz Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Diyaliz Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diyaliz Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Diyaliz Bölümüne Dolmadı-5 kişi yerleşmiştir.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Puanı: 303,49590
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 841.54
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202650226
ÜNİVERSİTE: Demiroğlu Bilim Üniversitesi
FAKÜLTE: Diyaliz
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 303,49590
Başarı Sıralaması: 841.54
Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-5
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 301,66892
Başarı Sıralaması: 782.772
Kontenjan 2022: 5+0
Yerleşen 2022: Doldu-5
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 257.53226
Başarı Sıralaması: 706862
Kontenjan 2021: 6+0
Yerleşen 2021: Doldu-6