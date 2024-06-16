2024 Demiroğlu Bilim Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 202650627 %50 İndirimli

202650627 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi Anestezi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Demiroğlu Bilim Üniversitesi Anestezi ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Demiroğlu Bilim Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 202650627 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Demiroğlu Bilim Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Demiroğlu Bilim Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 202650627 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Demiroğlu Bilim Üniversitesi Anestezi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi   Anestezi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Demiroğlu Bilim Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Anestezi   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi   Bölümü kontenjanı 45+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-45 kişi yerleşmiştir.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 282,77150

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.105.617

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202650627

ÜNİVERSİTE: Demiroğlu Bilim Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 282,77150

Başarı Sıralaması: 1.105.617

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-45

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,01660

Başarı Sıralaması:  1.168.112

Kontenjan 2022:  45+0

Yerleşen 2022:  Doldu-45

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225.16438

Başarı Sıralaması:  1094035

Kontenjan 2021:  44+0

Yerleşen 2021:  Doldu-44

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Antalya Belek Üniversitesi  Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 210200262 %50 İndirimli
2024 Antalya Belek Üniversitesi  Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 210200262 %50 İndirimli
2024 Yozgat Bozok Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 102350584 Ücretsiz
2024 Yozgat Bozok Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 102350584 Ücretsiz
2024 İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 209910013 %50 İndirimli
2024 İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 209910013 %50 İndirimli
2024 Trabzon Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 112150607 Ücretsiz
2024 Trabzon Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 112150607 Ücretsiz
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları