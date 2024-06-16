2024 Demiroğlu Bilim Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 202650603 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Demiroğlu Bilim Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Demiroğlu Bilim Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 202650603 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Demiroğlu Bilim Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 34+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-34 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 270,57060

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.282.138

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202650603

ÜNİVERSİTE: Demiroğlu Bilim Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 270,57060

Başarı Sıralaması: 1.282.138

Kontenjan 2022 – 2023 : 34+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-34

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,15488

Başarı Sıralaması: 1.353.418

Kontenjan 2022: 34+0

Yerleşen 2022: Doldu-34

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 217.28106

Başarı Sıralaması: 1199638

Kontenjan 2021: 41+0

Yerleşen 2021: Doldu-41