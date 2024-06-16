2024 Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 202650602 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 202650602 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ameliyathane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 42+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ameliyathane Hizmetleri Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 236,02025
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.864.694
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202650602
ÜNİVERSİTE: Demiroğlu Bilim Üniversitesi
FAKÜLTE: Ameliyathane Hizmetleri
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 236,02025
Başarı Sıralaması: 1.864.694
Kontenjan 2022 – 2023 : 42+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 218,06826
Başarı Sıralaması: 2.207.537
Kontenjan 2022: 42+0
Yerleşen 2022: Doldu-42
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1615157
Kontenjan 2021: 37+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-20