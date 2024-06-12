2024 Demiroğlu Bilim Üni. Moleküler Biyoloji ve GenetikBölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202610184

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve GenetikBölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Demiroğlu Bilim Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Demiroğlu Bilim Üni. Moleküler Biyoloji ve GenetikBölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202610184

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Demiroğlu Bilim Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Demiroğlu Bilim Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü tercih kod numarası 202610184 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Demiroğlu Bilim Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü kontenjanı 2+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümüne 2 kişi yerleşmiştir.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü Taban Puanı: 381,77061

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 2

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü Başarı Sıralaması: 135.049

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202610184   

ÜNİVERSİTE: Demiroğlu Bilim Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 381,77061

Başarı Sıralaması: 135.049

Kontenjan 2023 – 2024 : 2+0+0+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 2

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 382,25087

Başarı Sıralaması:  127.366

Kontenjan 2022:  2+0

Yerleşen 2022: 2

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 324,85465

Başarı Sıralaması :  123.562

Kontenjan 2021 :  2+0

Yerleşen 2021 : 2

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 361,37180

Başarı Sıralaması:  143

Kontenjan 2020 :  2+0

Yerleşen 2020 : 2

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Demiroğlu Bilim Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Demiroğlu Bilim Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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