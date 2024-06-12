2024 Demiroğlu Bilim Üni. Moleküler Biyoloji ve GenetikBölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202610184

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Demiroğlu Bilim Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Demiroğlu Bilim Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tercih kod numarası 202610184 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Demiroğlu Bilim Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kontenjanı 2+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne 2 kişi yerleşmiştir.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban Puanı: 381,77061
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 2
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başarı Sıralaması: 135.049
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202610184
ÜNİVERSİTE: Demiroğlu Bilim Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 381,77061
Başarı Sıralaması: 135.049
Kontenjan 2023 – 2024 : 2+0+0+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 2
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 382,25087
Başarı Sıralaması: 127.366
Kontenjan 2022: 2+0
Yerleşen 2022: 2
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 324,85465
Başarı Sıralaması : 123.562
Kontenjan 2021 : 2+0
Yerleşen 2021 : 2
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 361,37180
Başarı Sıralaması: 143
Kontenjan 2020 : 2+0
Yerleşen 2020 : 2
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Demiroğlu Bilim Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.