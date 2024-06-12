2024 Çukurova Üniversitesi VeterinerlikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102910897

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çukurova Üniversitesi Veterinerlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi Veterinerlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Veterinerlik Bölümü tercih kod numarası 102910897 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi Veterinerlik Bölümü , Ceyhan Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+15 kişidir. 2023 yılında Veterinerlik Bölümüne 79 kişi yerleşmiştir.

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Çukurova Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban Puanı: 382,00331

Çukurova Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 79

Çukurova Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başarı Sıralaması: 134.726

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102910897

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: Ceyhan Veteriner Fakültesi

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 382,00331

Başarı Sıralaması: 134.726

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+15

Yerleşen 2023 – 2024: 79

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 390,27018

Başarı Sıralaması: 117.428

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 334,14380

Başarı Sıralaması : 111.073

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 381,90208

Başarı Sıralaması: 118

Kontenjan 2020 : 50+2

Yerleşen 2020 : 52

Çukurova Üniversitesi Veterinerlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çukurova Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.