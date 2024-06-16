2024 Çukurova Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 102950806 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 102950806 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çukurova Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çukurova Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Adana Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+15 kişidir. 2023 yılında Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümüne Doldu-79 kişi yerleşmiştir.
Çukurova Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 281,19300
Çukurova Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.127.530
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102950806
ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi
FAKÜLTE: Turizm ve Seyahat Hizmetleri
ŞEHİR: Adana
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 281,19300
Başarı Sıralaması: 1.127.530
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+15
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-79
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 267,93149
Başarı Sıralaması: 1.214.429
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 212.75493
Başarı Sıralaması: 1261627
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62