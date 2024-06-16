2024 Çukurova Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 102950851 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 102950851 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümüne Doldu-67 kişi yerleşmiştir.

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Çukurova Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 358,23035

Çukurova Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 374.016

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102950851

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 358,23035

Başarı Sıralaması: 374.016

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+13

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-67

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 344,97123

Başarı Sıralaması: 424.623

Kontenjan 2022: 75+2

Yerleşen 2022: Doldu-77

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 294.44417

Başarı Sıralaması: 392627

Kontenjan 2021: 75+2

Yerleşen 2021: Doldu-77