2024 Çukurova Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 102950684 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Tekstil Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 102950684 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tekstil Teknolojisi Bölümü Adana Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tekstil Teknolojisi Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+6 kişidir. 2023 yılında Tekstil Teknolojisi Bölümüne Doldu-33 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Çukurova Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 282,57557

Çukurova Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.108.299

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102950684

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: Tekstil Teknolojisi

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 282,57557

Başarı Sıralaması: 1.108.299

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+6

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-33

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,87539

Başarı Sıralaması: 1.200.108

Kontenjan 2022: 25+1

Yerleşen 2022: Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 211.31599

Başarı Sıralaması: 1281976

Kontenjan 2021: 25+1

Yerleşen 2021: Doldu-26