2024 Çukurova Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102910525

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çukurova Üniversitesi Tarım Ekonomisi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü tercih kod numarası 102910525 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çukurova Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çukurova Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarım Ekonomisi Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+11 kişidir. 2023 yılında Tarım Ekonomisi Bölümüne 60 kişi yerleşmiştir.
Çukurova Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban Puanı: 295,82773
Çukurova Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 60
Çukurova Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Başarı Sıralaması: 442.639
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102910525
ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi
FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi
ŞEHİR: Adana
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 295,82773
Başarı Sıralaması: 442.639
Kontenjan 2023 – 2024 : 45+2+0+2+11
Yerleşen 2023 – 2024: 60
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 291,19761
Başarı Sıralaması: 471.623
Kontenjan 2022: 45+2
Yerleşen 2022: 47
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 240,50782
Başarı Sıralaması : 449.624
Kontenjan 2021 : 45+2
Yerleşen 2021 : 47
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 267,22476
Başarı Sıralaması: 462
Kontenjan 2020 : 45+2
Yerleşen 2020 : 47
Çukurova Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çukurova Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.