2024 Çukurova Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Taban Puanları ( Önlisans ) 102951285 Ücretsiz

102951285 | Çukurova Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Adana ilimizde yer alan Çukurova Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Çukurova Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Taban Puanları ( Önlisans ) 102951285 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü tercih kod numarası 102951285 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi   Sivil Savunma ve İtfaiyecilik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Sivil Savunma ve İtfaiyecilik   Bölümü   Ceyhan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Savunma ve İtfaiyecilik   Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+14 kişidir. 2023 yılında Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümüne Doldu-73 kişi yerleşmiştir.

Çukurova Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban Puanı: 304,58587

Çukurova Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 829.141

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102951285

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 304,58587

Başarı Sıralaması: 829.141

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+14

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-73

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,55424

Başarı Sıralaması:  816.41

Kontenjan 2022:  55+2

Yerleşen 2022:  Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253.47165

Başarı Sıralaması:  752924

Kontenjan 2021:  55+2

Yerleşen 2021:  Doldu-57

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