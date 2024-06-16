2024 Çukurova Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Taban Puanları ( Önlisans ) 102951285 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü tercih kod numarası 102951285 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çukurova Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çukurova Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Ceyhan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+14 kişidir. 2023 yılında Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümüne Doldu-73 kişi yerleşmiştir.
Çukurova Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban Puanı: 304,58587
Çukurova Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 829.141
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102951285
ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi
FAKÜLTE: Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
ŞEHİR: Adana
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 304,58587
Başarı Sıralaması: 829.141
Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+14
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-73
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 298,55424
Başarı Sıralaması: 816.41
Kontenjan 2022: 55+2
Yerleşen 2022: Doldu-57
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 253.47165
Başarı Sıralaması: 752924
Kontenjan 2021: 55+2
Yerleşen 2021: Doldu-57