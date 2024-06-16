2024 Çukurova Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 102990401 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 102990401 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Adana Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümüne Doldu-67 kişi yerleşmiştir.

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Çukurova Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 314,79283

Çukurova Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 718.272

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102990401

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 314,79283

Başarı Sıralaması: 718.272

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+13

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-67

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 295,50701

Başarı Sıralaması: 850.198

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235.3034

Başarı Sıralaması: 966495

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52