2024 Çukurova Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 102951037 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 102951037 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çukurova Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çukurova Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Adana Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+14 kişidir. 2023 yılında Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümüne Doldu-73 kişi yerleşmiştir.
Çukurova Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 293,10195
Çukurova Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 967.842
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102951037
ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi
FAKÜLTE: Radyo ve Televizyon Programcılığı
ŞEHİR: Adana
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 293,10195
Başarı Sıralaması: 967.842
Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+14
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-73
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 276,37123
Başarı Sıralaması: 1.091.644
Kontenjan 2022: 55+2
Yerleşen 2022: Doldu-57
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 223.5955
Başarı Sıralaması: 1114961
Kontenjan 2021: 55+2
Yerleşen 2021: Doldu-57