2024 Çukurova Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 102950754 Ücretsiz

102950754 | Çukurova Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Adana ilimizde yer alan Çukurova Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Çukurova Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 102950754 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 102950754 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi   Otomotiv Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Otomotiv Teknolojisi   Bölümü   Adana Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otomotiv Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Otomotiv Teknolojisi Bölümüne Doldu-52 kişi yerleşmiştir.

Çukurova Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 308,50951

Çukurova Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 784.945

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102950754

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: Otomotiv Teknolojisi

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 308,50951

Başarı Sıralaması: 784.945

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-52

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297,94834

Başarı Sıralaması:  822.989

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243.06784

Başarı Sıralaması:  875932

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

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