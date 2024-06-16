2024 Çukurova Üniversitesi Moda Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 102951258 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Moda Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 102951258 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Moda Tasarımı Bölümü Adana Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+11 kişidir. 2023 yılında Moda Tasarımı Bölümüne Doldu-60 kişi yerleşmiştir.

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Çukurova Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 299,63899

Çukurova Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 886.983

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102951258

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: Moda Tasarımı

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 299,63899

Başarı Sıralaması: 886.983

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+11

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-60

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280,38578

Başarı Sıralaması: 1.036.991

Kontenjan 2022: 45+2

Yerleşen 2022: Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222.89228

Başarı Sıralaması: 1124359

Kontenjan 2021: 45+2

Yerleşen 2021: Doldu-47