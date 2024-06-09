2024 Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102930132

Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Adana ilimizde yer alan Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102930132

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Çukurova Üniversitesi İşletme  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana  ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   İşletme  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi İşletme  Bölümü tercih kod numarası 102930132 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi İşletme  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi İşletme  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi İşletme  Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme  Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+20 kişidir. 2023 yılında İşletme  Bölümüne 104 kişi yerleşmiştir.

Çukurova Üniversitesi İşletme  Bölümü Taban Puanı: 279,73599

Çukurova Üniversitesi İşletme  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 104

Çukurova Üniversitesi İşletme  Bölümü Başarı Sıralaması: 574.644

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102930132   

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 279,73599

Başarı Sıralaması: 574.644

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+20

Yerleşen 2023 – 2024: 104

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,85896

Başarı Sıralaması:  581.101

Kontenjan 2022:  80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  80+2

Yerleşen 2021 : 75

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,03498

Başarı Sıralaması:  575

Kontenjan 2020 :  80+2

Yerleşen 2020 : 82

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Çukurova Üniversitesi İşletme  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çukurova Üniversitesi İşletme  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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