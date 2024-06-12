2024 Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102910304

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 102910304 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü kontenjanı 80+2+0+0+20 kişidir. 2023 yılında İnşaat Mühendisliği Bölümüne 102 kişi yerleşmiştir.
Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 318,36533
Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 102
Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 265.922
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102910304
ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Adana
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 318,36533
Başarı Sıralaması: 265.922
Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+0+20
Yerleşen 2023 – 2024: 102
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 303,51726
Başarı Sıralaması: 282.868
Kontenjan 2022: 80+2
Yerleşen 2022: 82
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 249,28086
Başarı Sıralaması : 294.761
Kontenjan 2021 : 80+2
Yerleşen 2021 : 82
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 304,48379
Başarı Sıralaması: 243
Kontenjan 2020 : 80+2
Yerleşen 2020 : 82
Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.