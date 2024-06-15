2024 Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102910667

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü tercih kod numarası 102910667 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İletişim Bilimleri Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+15 kişidir. 2023 yılında İletişim Bilimleri Bölümüne 79 kişi yerleşmiştir.
Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü Taban Puanı: 322,67420
Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 79
Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü Başarı Sıralaması: 215.664
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102910667
ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi
FAKÜLTE: İletişim Fakültesi
ŞEHİR: Adana
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 322,67420
Başarı Sıralaması: 215.664
Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+15
Yerleşen 2023 – 2024: 79
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 303,94128
Başarı Sıralaması: 326.827
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: 62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 252,40887
Başarı Sıralaması : 333.081
Kontenjan 2021 : 60+2
Yerleşen 2021 : 62
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 283,40410
Başarı Sıralaması: 296
Kontenjan 2020 : 60+2
Yerleşen 2020 : 62
Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.