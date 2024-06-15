2024 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102910252

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çukurova Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 102910252 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 145+4+0+4+36 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 189 kişi yerleşmiştir.
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 328,66036
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 189
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 187.846
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102910252
ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Adana
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 328,66036
Başarı Sıralaması: 187.846
Kontenjan 2023 – 2024 : 145+4+0+4+36
Yerleşen 2023 – 2024: 189
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 335,47640
Başarı Sıralaması: 160.396
Kontenjan 2022: 145+4
Yerleşen 2022: 149
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 292,96671
Başarı Sıralaması : 135.861
Kontenjan 2021 : 145+4
Yerleşen 2021 : 149
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 335,18144
Başarı Sıralaması: 95.8
Kontenjan 2020 : 160+4
Yerleşen 2020 : 164
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çukurova Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.