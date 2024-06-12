2024 Çukurova Üniversitesi İç MimarlıkBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102910631

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çukurova Üniversitesi İç Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 102910631 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+16 kişidir. 2023 yılında İç Mimarlık Bölümüne 85 kişi yerleşmiştir.

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Çukurova Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 311,62215

Çukurova Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 85

Çukurova Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 286.743

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102910631

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 311,62215

Başarı Sıralaması: 286.743

Kontenjan 2023 – 2024 : 65+2+0+2+16

Yerleşen 2023 – 2024: 85

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 304,85697

Başarı Sıralaması: 279.039

Kontenjan 2022: 65+2

Yerleşen 2022: 67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 253,67913

Başarı Sıralaması : 279.202

Kontenjan 2021 : 65+2

Yerleşen 2021 : 67

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306,09595

Başarı Sıralaması: 239

Kontenjan 2020 : 65+2

Yerleşen 2020 : 67

Çukurova Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çukurova Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.