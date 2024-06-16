2024 Çukurova Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 102951346 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi İç Mekan Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 102951346 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İç Mekan Tasarımı Bölümü Adana Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+14 kişidir. 2023 yılında İç Mekan Tasarımı Bölümüne Doldu-73 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Çukurova Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 311,58830

Çukurova Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 751.729

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102951346

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: İç Mekan Tasarımı

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 311,58830

Başarı Sıralaması: 751.729

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+14

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-73

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,62821

Başarı Sıralaması: 815.562

Kontenjan 2022: 55+2

Yerleşen 2022: Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252.1676

Başarı Sıralaması: 768237

Kontenjan 2021: 55+2

Yerleşen 2021: Doldu-57