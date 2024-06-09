2024 Çukurova Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102910482

Çukurova Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Adana ilimizde yer alan Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Çukurova Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102910482

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Çukurova Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana  ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi   Hukuk Fakültesi   Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 102910482 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 190+5+0+0+48 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 243 kişi yerleşmiştir.

Çukurova Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 418,96471

Çukurova Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 243

Çukurova Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 21.41

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102910482   

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 418,96471

Başarı Sıralaması: 21.41

Kontenjan 2023 – 2024 : 190+5+0+0+48

Yerleşen 2023 – 2024: 243

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 420,21523

Başarı Sıralaması:  27.255

Kontenjan 2022:  190+5

Yerleşen 2022: 195

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 362,88286

Başarı Sıralaması :  32.539

Kontenjan 2021 :  190+5

Yerleşen 2021 : 195

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 421,00966

Başarı Sıralaması:  16.7

Kontenjan 2020 :  200+5

Yerleşen 2020 : 205

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Çukurova Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çukurova Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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