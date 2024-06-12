2024 Çukurova Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102910931

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çukurova Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 102910931 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 140+4+0+4+35 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 183 kişi yerleşmiştir.

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Çukurova Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 393,33781

Çukurova Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 183

Çukurova Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 119.161

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102910931

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 393,33781

Başarı Sıralaması: 119.161

Kontenjan 2023 – 2024 : 140+4+0+4+35

Yerleşen 2023 – 2024: 183

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 386,72540

Başarı Sıralaması: 121.769

Kontenjan 2022: 160+4

Yerleşen 2022: 164

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 327,44588

Başarı Sıralaması : 119.98

Kontenjan 2021 : 160+4

Yerleşen 2021 : 164

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 376,14850

Başarı Sıralaması: 125

Kontenjan 2020 : 170+5

Yerleşen 2020 : 175

Çukurova Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çukurova Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.