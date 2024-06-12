2024 Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102910155

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çukurova Üniversitesi Fizik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü tercih kod numarası 102910155 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizik Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+5 kişidir. 2023 yılında Fizik Bölümüne 26 kişi yerleşmiştir.

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Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü Taban Puanı: 298,73059

Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 26

Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü Başarı Sıralaması: 332.535

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102910155

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 298,73059

Başarı Sıralaması: 332.535

Kontenjan 2023 – 2024 : 20+1+0+1+5

Yerleşen 2023 – 2024: 26

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 278,07234

Başarı Sıralaması: 371.807

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: 21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 20+1

Yerleşen 2021 : 10

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249,26056

Başarı Sıralaması: 428

Kontenjan 2020 : 20+1

Yerleşen 2020 : 21

Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.