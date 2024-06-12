2024 Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102910297

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 102910297 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70+2+0+0+18 kişidir. 2023 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 90 kişi yerleşmiştir.

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Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 405,51917

Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 90

Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 103.9

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102910297

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 405,51917

Başarı Sıralaması: 103.9

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+0+18

Yerleşen 2023 – 2024: 90

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 386,17329

Başarı Sıralaması: 122.463

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 312,98478

Başarı Sıralaması : 141.251

Kontenjan 2021 : 70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 364,52630

Başarı Sıralaması: 139

Kontenjan 2020 : 70+2

Yerleşen 2020 : 72

Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.