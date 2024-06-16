2024 Çukurova Üniversitesi Emlak Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 102990327 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Emlak Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 102990327 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Emlak Yönetimi Bölümü Adana Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Emlak Yönetimi Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+14 kişidir. 2023 yılında Emlak Yönetimi Bölümüne Doldu-73 kişi yerleşmiştir.

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Çukurova Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 281,58496

Çukurova Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.122.039

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102990327

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: Emlak Yönetimi

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 281,58496

Başarı Sıralaması: 1.122.039

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+14

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-73

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,53676

Başarı Sıralaması: 1.330.718

Kontenjan 2022: 55+2

Yerleşen 2022: Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 205.79478

Başarı Sıralaması: 1364389

Kontenjan 2021: 55+2

Yerleşen 2021: Doldu-57