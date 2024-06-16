2024 Çukurova Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 102951082 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 102951082 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Adana Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümüne Doldu-67 kişi yerleşmiştir.

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Çukurova Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 288,61520

Çukurova Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.026.397

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102951082

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektronik Haberleşme Teknolojisi

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 288,61520

Başarı Sıralaması: 1.026.397

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+13

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-67

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,68718

Başarı Sıralaması: 1.158.369

Kontenjan 2022: 51+2

Yerleşen 2022: Doldu-53

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 207.73205

Başarı Sıralaması: 1335008

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41