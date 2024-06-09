2024 Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102910588

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çukurova Üniversitesi Ekonometri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü tercih kod numarası 102910588 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ekonometri Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+15 kişidir. 2023 yılında Ekonometri Bölümüne 77 kişi yerleşmiştir.

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Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü Taban Puanı: 276,47409

Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 77

Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü Başarı Sıralaması: 604.209

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102910588

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 276,47409

Başarı Sıralaması: 604.209

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+15

Yerleşen 2023 – 2024: 77

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,81907

Başarı Sıralaması: 708.203

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 18

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,90379

Başarı Sıralaması: 713

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.