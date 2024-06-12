2024 Çukurova Üniversitesi Eczacılık Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102910913

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çukurova Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 102910913 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 60+2+0+0+15 kişidir. 2023 yılında Eczacılık Bölümüne 77 kişi yerleşmiştir.

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Çukurova Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 460,53916

Çukurova Üniversitesi Eczacılık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 77

Çukurova Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 48.808

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102910913

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 460,53916

Başarı Sıralaması: 48.808

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+0+15

Yerleşen 2023 – 2024: 77

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 461,73729

Başarı Sıralaması: 46.476

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 403,37130

Başarı Sıralaması : 40.724

Kontenjan 2021 : 70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 468,65496

Başarı Sıralaması: 38.8

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Çukurova Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çukurova Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.