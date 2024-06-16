2024 Çukurova Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 102951373 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 102951373 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Dış Ticaret Bölümü Yumurtalık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Doldu-67 kişi yerleşmiştir.

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Çukurova Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 249,85337

Çukurova Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.617.096

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102951373

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 249,85337

Başarı Sıralaması: 1.617.096

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+13

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-67

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,28406

Başarı Sıralaması: 1.699.729

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1608052

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-22