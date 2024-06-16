2024 Çukurova Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Taban Puanları ( Önlisans ) 102951319 Ücretsiz

102951319 | Çukurova Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Adana ilimizde yer alan Çukurova Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Çukurova Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Taban Puanları ( Önlisans ) 102951319 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü tercih kod numarası 102951319 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi   Coğrafi Bilgi Sistemleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Coğrafi Bilgi Sistemleri   Bölümü   Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Coğrafi Bilgi Sistemleri   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

Çukurova Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Taban Puanı: 257,44201

Çukurova Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.489.178

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102951319

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: Coğrafi Bilgi Sistemleri

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 257,44201

Başarı Sıralaması: 1.489.178

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,93896

Başarı Sıralaması:  1.569.639

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 190.06092

Başarı Sıralaması:  1581177

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Doldu-31

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