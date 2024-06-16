2024 Çukurova Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 102951091 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 102951091 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çukurova Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çukurova Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Adana Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+20 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-104 kişi yerleşmiştir.
Çukurova Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 304,00104
Çukurova Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 835.776
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102951091
ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi
FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi
ŞEHİR: Adana
ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli
Taban Puan: 304,00104
Başarı Sıralaması: 835.776
Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+20
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-104
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 283,16715
Başarı Sıralaması: 1.000.491
Kontenjan 2022: 80+2
Yerleşen 2022: Doldu-82
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 229.77247
Başarı Sıralaması: 1034186
Kontenjan 2021: 70+2
Yerleşen 2021: Doldu-72